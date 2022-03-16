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1 час назад

4 основных метода угона, которые используют в России

Car.ruCar.ru

Современные угонщики автомобилей освоили множество эффективных способов для вскрытия и кражи машины. Знание этих методов позволит защитить собственный автомобиль от угона.

Какие методы угона автомобилей используют в России
Фото: Car.ruCar.ru

Метод «монтировки и локтя» никто не отменял, многие угонщики до сих пор практикуют это проверенный временем «дедовский» способ, которым пользовались еще в начале прошлого века. Но делают это, как правило, не для угона, а для кражи ценных вещей из автомобиля.

Отмычки тоже еще не отжили свой век. При взломе отмычкой срабатывает сигнализация, которую тут же варварски выводят из строя. Такой метод используют тогда, когда у угонщиков есть полная уверенность, что звук сигнализации никто не услышит, хотя бы первые несколько секунд, за которые злоумышленники успеют «вырубить» систему.

Электронное вскрытие можно отнести к высокотехничному методу. Угонщики используют специальное оборудование, которое подключается к машине, таким образом, происходит отключение сигнализации. Данный вариант не очень распространен, поскольку электронные отмычки подходят не ко всем моделям, а, как правило, к какой-то определенной версии. К тому же, на проведение такой процедуры требуется много времени, угонщик рискует быть обнаруженным.

Код-граббер является самым современным методом угона авто. Здесь задействуются высокие технологии. Злоумышленник перехватывает сигнал с сигнализационного брелока, копирует защитный код, который потом используется. Данный вариант в настоящее время наиболее распространен среди угонщиков.

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