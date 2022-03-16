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1 час назад

Volkswagen выявил мошенников, активировавших скрытые функции его машин

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Концерн Volkswagen выявил канал утечки данных, с помощью которого мошенники по всему миру активировали скрытый функционал автомобилей всей группы — Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini и Porshe. Об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche со ссылкой на письмо концерна Volkswagen, адресованное торговой сети.

Volkswagen нашел мошенников, активировавших скрытые функции машин
Фото: Clement Choulot/VolkswagenClement Choulot/Volkswagen

Речь идет о программном увеличении мощности мотора, изменении работы трансмиссии. Кроме того, владельцы машин в среднем и базовом оснащении обращаются к сервисменам-нелегалам за подключением таких «спящих» опций дорогих комплектаций, как голосовое управление мультимедиа, складывание боковых зеркал удержанием кнопки брелка, активация многорежимной трансмиссии, изменение яркости ближнего и дальнего света, наклона правого зеркала при движении задним ходом, отключение дальнего света при встречной машине и многое другое.

Внутреннее расследование концерна показало, что данные аккаунтов некоторых официальных дилеров для доступа к внутреннему сервисному порталу Volkswagen попали к посторонним лицам. Теперь Volkswagen будет блокировать таких мошенников при попытке использовать базу данных, а для входа дилеров досрочно запускается новый сайт с двухфакторной аутентификацией. Рассматривается возможность судебного преследования предполагаемых злоумышленников.

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