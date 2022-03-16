Рамка-тень: скрывает ли она номер и можно ли ей пользоваться

Развитие сети камер видеофиксации стало причиной того, что автомобилисты начали тщательно скрывать номерные знаки. Делать это по закону запрещено, но можно ли использовать приспособления вроде рамки-тени?

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Современные автомобилисты все еще находятся в поиске способов, которые позволят предотвратить попадание под прицелы камеры фотофиксации. В списке современных методов - использование рамки-тени. Проблема состоит в том, что у многих автомобилистов возникают вопросы по поводу применения такого приспособления.

Рамка-тень имеет простой принцип действия. Над номерным знаком автомобиля устанавливается небольшое устройство, которое создает тень на государственное регистрационном знаке. Предполагается, что такая рамка может защитить номер от дорожных камер. Производители устройств отмечают, что "умная" система не может различить частично затемненный номер, а значит и штраф за нарушение не будет назначен.

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На практике рамка-тень, действительно, демонстрирует частичную эффективность. Но смысл от использования такого приспособления можно будет заметить не всегда - только если машина придерживается скорости более 70 км/час. Если совершить нарушение на меньшей скорости, никакое устройство вроде рамки-тени не спасет. Камера даже в таких условиях сумеет распознать регистрационный знак.

Нечитаемый или отсутствующий номер является поводом для административного наказания в отношении автомобилиста. Водитель может получить штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, представители ГИБДД имеют право лишить автомобилиста водительского удостоверения на срок до 3 месяцев.