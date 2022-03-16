Great Wall не испугался иска от Volkswagen и выпускает копию Beetle

Весной 2021 года на автосалоне в Шанхае компания Great Wall представила Ora (Euler) Punk Cat. К дизайну новинки сразу возникли вопросы у юристов Volkswagen: китайский авто очень сильно напоминает Volkswagen Beetle - икону немецкой марки. В Great Wall заявили, что проанализируют сходство моделей и, если возникнет такая необходимость, примут меры. Судя по всему, необходимости не возникло.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Об этом говорят "шпионские" фото: серийная версия Ora Punk Cat в точности повторяет дизайн прототипа, показанного в апреле прошлого года: круглые фары, форма крышки багажника (расположен спереди), "выносные" крылья, бамперы, контуры лобового стекла.

Стали известны габариты серийного Ora Punk Cat. Длина составляет 4749 мм, ширина - 1989 мм, высота - 1725 мм. Размер колёсной базы, косвенно свидетельствующий о просторе салона, равен аж 2915 мм. "Оригинал" для сравнения от бампера до бампера насчитывает 4278 мм, база - всего 2537 мм.

Для Punk Cat предусмотрены довольно крупные колёса: размерность шин в документы составляет 255/50 R20 и 265/45 R21.

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Ora Punk Cat даже без предоставления конкретных цифр выглядит крупнее Beetle (хотя бы по тому, что у моделей пяти- и трёхдверные кузова), а вот силовая установка была действительно тайной. Стало известно, что Punk Cat получит 299-сильный электромотор, параметры тяговой батареи пока всё ещё неизвестны.

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Не исключено, что серийный Ora Punk Cat покажут уже в следующем месяце на автосалоне в Пекине, выход на рынок новинки может состояться до конца 2022 года.