Как полицейские вычисляют пьяных водителей на дороге

Работа инспекторов ГИБДД всегда привлекала к себе общественное внимание. Вокруг неё сформировалось много мифов и заблуждений. Эксперты рассказали, как представители ведомства вычисляют нетрезвых водителей на дороге.

Фото: © ТАСС / Алеев Егор © ТАСС / Алеев Егор

У сотрудников дорожной полиции есть особенность - они по одному только взгляду вычисляют нетрезвого автомобилиста за рулем. Такого мнения придерживаются современные водители, но, в большинстве случаев, это не совпадает с реальностью.

Для многих автомобилистов станет открытием, что сотрудники ГИБДД, на самом деле, не останавливают определенные автомобили по установке. Бывают исключения - когда перед сменой руководство делает установку на определенные транспортные средства, которые попали в базу угнанных. В остальных случаях сотрудники ГИБДД просто останавливают случайные машины или делают выбор с учетом служебного опыта.

Нет никакого разделения по цвету, форме и особенностям кузова. Нет и определенных хитростей в борьбе с нетрезвыми водителями. Конечно, сотрудники ГИБДД могут обращаться к некоторым способам, которые позволяют быстро установить состояние автомобилиста. Для этого они патрулируют те участки, на которых предусматривается лучшая обзорность - можно издалека оценить поведение водителей в салоне транспорта. Если поведение при виде сотрудников ГИБДД резко меняется, это уже становится поводом задуматься о трезвости водителя.

Как правило, основными критериями, на которые обращают внимание водители, выступает спешка, суетливость, нервозность, заторможенность. Кроме того, сотрудник ГИБДД может остановить транспорт, водитель которого не держит заданный темп или, напротив, превышает скоростной режим, а также игнорирует дорожную разметку.