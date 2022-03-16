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51 минуту назад

Hyundai резко подняла цены на весь модельный ряд в России

Южный автомобильЮжный автомобиль

Российское представительство Hyundai объявило о резком повышении цен на свои автомобили. Так, подорожание составило от 217 000 до 800 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Новые цены опубликованы на официальном сайте Hyundai.

Hyundai резко подняла цены на весь модельный ряд в России
Фото: ТАСС/Руслан ШамуковТАСС/Руслан Шамуков

Минимальное подорожание затронуло модель Hyundai Solaris, цены выросли на 217 000-240 000 рублей. Популярный кроссовер Hyundai Creta прибавил в цене 310 000 рублей. Седан Hyundai Elantra стал дороже на 345 000 рублей. Бизнес-седан Hyundai Sonata подорожал на 415 000 рублей. Кроссовер Hyundai Tucson прибавил 600 000 рублей, а минивэн Hyundai Staria — 650 000 рублей. Больше всего подорожал Hyundai Palisade, который теперь стоит больше на 800 000 рублей. Таким образом с начала года марка Hyundai уже в третий раз повышает цены на автомобили.

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