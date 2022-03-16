Автомобили Ford лишат ряда опций комфорта

Ford прекратит оснащать свои автомобили некоторыми опциями комфорта в связи с нехваткой микрочипов. Заявление об этом, как сообщает Automotive News, представители компании озвучили дилерам на собрании Национальной ассоциации автомобильных дилеров США (NADA).

Фото: Ford Ford

Речь идет о "некритичных функциях безопасности". В частности, модель Explorer не будет комплектоваться блоком управления климат-контролем для пассажиров задних сидений. Отмечается, что систему можно будет установить после появления чипов.

Портал The Drive добавляет, что климатической установкой для заднего ряда во внедорожнике сможет управлять водитель или передний пассажир. При этом в автомобиле будет присутствовать дисплей для настройки температуры и скорости обдува, но пока неработающий.

- Мы предлагаем нашим клиентам способы быстрее получить свои автомобили во время глобальной нехватки полупроводников, - пояснил представитель Ford Саид Дип.

В компании надеются, что получат необходимые чипы в течение года. Покупателям автомобилей с неполным набором функций предлагается скидка, а установка электронной системы для них будет бесплатной.