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1 час назад

Перепродажи иномарок в РФ выросли на 11% в феврале

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По данным «Автостат Инфо», лидером рынка иномарок с пробегом в феврале стала модель KIA Rio. Всего было перепродано 8311 подержанных «Рио», что почти соответствует результатам прошлого года — 8338 ед.

Перепродажи иномарок в РФ в феврале выросли на 11%
Фото: KIA KIA

На второе место в рейтинге иномарок переместился Ford Focus. В отчетный месяц перепродажи модели упали на 13,7% к прошлогоднему результату с 9426 до 8137 ед. авто. Третий результат перепродаж на рынке иномарок с пробегом в феврале продемонстрировал Toyota Corolla — 6894 авто, что на 75,5% больше результата годичной давности — 3928 машин. Четвертую строчку рейтинга заняла еще одна «Тойота» — модель Toyota Camry, перепродажи которой выросли на 10% в годовом сравнении, с 5572 до 6122 ед. авто. Renault Logan замыкает топ-5 самых продаваемых иномарок с пробегом в феврале 2022 года. Перепродажи «Логанов» выросли на 2,6% у прошлогоднему результату, то есть с 5812 до 5962 ед. авто.

«Десятку» самых востребованных иномарок с пробегом в феврале текущего года дополнили: Volkswagen Polo — 5862 авто (+12,5%), Chevrolet Niva — 5542 ед. (-14,4%), Opel Astra — 3925 машин (-12%), Skoda Octavia — 3888 авто (-5,7%) и Toyota Land Cruiser — 3451 шт. (+27,5%).

По данным «Автостат Инфо», в России в феврале 2022 года рост перепродаж в сегменте иномарок составил +11%. В количественном выражении перепродажи выросли с 251 743 до 279 518 машин, а их доля выросла с 68,7% до 71,4%.

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