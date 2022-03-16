Перепродажи иномарок в РФ в феврале выросли на 11%

На второе место в рейтинге иномарок переместился Ford Focus. В отчетный месяц перепродажи модели упали на 13,7% к прошлогоднему результату с 9426 до 8137 ед. авто. Третий результат перепродаж на рынке иномарок с пробегом в феврале продемонстрировал Toyota Corolla — 6894 авто, что на 75,5% больше результата годичной давности — 3928 машин. Четвертую строчку рейтинга заняла еще одна «Тойота» — модель Toyota Camry, перепродажи которой выросли на 10% в годовом сравнении, с 5572 до 6122 ед. авто. Renault Logan замыкает топ-5 самых продаваемых иномарок с пробегом в феврале 2022 года. Перепродажи «Логанов» выросли на 2,6% у прошлогоднему результату, то есть с 5812 до 5962 ед. авто.