Geely Atlas сменит поколение и породнится с Tugella

Китайская корпорация Geely готовится к запуску на домашнем рынке нового Atlas — шпионам впервые удалось сфотографировать тестовый прототип модели во время дорожных испытаний. Со сменой поколения кроссовер переберется на платформу CMA, знакомую по кросс-купе Tugella, и получит гибридную установку как у Monjaro (под таким названием в России будет продаваться KX11). У последнего он позаимствует и некоторые черты дизайна, в том числе переднюю оптику, а интерьер, по предварительным данным, оформят с оглядкой на все ту же Tugella.

Фото: © Sohu.com © Sohu.com

Шпионские снимки следующей генерации Atlas оказались в распоряжении портала «Китайские автомобили». Ранее журналисты выяснили, что новинка пока носит кодовое обозначение FX11, а в ее основе лежит модульная архитектура CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Geely совместно с Volvo. На этой же «тележке» построены китайская Tugella и шведский XC40.

Из-под камуфляжа проглядывает передняя светодиодная оптика, дизайн которой повторяет ту, которая устанавливается на Monjaro. На одной из фотографий также можно рассмотреть некоторые детали интерьера, в том числе скошенный подлокотник и селектор коробки передач, как у Tugella. О кросс-купе напоминают и передние кресла с развитой боковой поддержкой.

Sohu.com

Sohu.com