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2 часа назад

Geely Atlas сменит поколение и породнится с Tugella

Motor.ruMotor.ru

Китайская корпорация Geely готовится к запуску на домашнем рынке нового Atlas — шпионам впервые удалось сфотографировать тестовый прототип модели во время дорожных испытаний. Со сменой поколения кроссовер переберется на платформу CMA, знакомую по кросс-купе Tugella, и получит гибридную установку как у Monjaro (под таким названием в России будет продаваться KX11). У последнего он позаимствует и некоторые черты дизайна, в том числе переднюю оптику, а интерьер, по предварительным данным, оформят с оглядкой на все ту же Tugella.

Geely Atlas сменит поколение и породнится с Tugella
Фото: © Sohu.com© Sohu.com

Шпионские снимки следующей генерации Atlas оказались в распоряжении портала «Китайские автомобили». Ранее журналисты выяснили, что новинка пока носит кодовое обозначение FX11, а в ее основе лежит модульная архитектура CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Geely совместно с Volvo. На этой же «тележке» построены китайская Tugella и шведский XC40.

Из-под камуфляжа проглядывает передняя светодиодная оптика, дизайн которой повторяет ту, которая устанавливается на Monjaro. На одной из фотографий также можно рассмотреть некоторые детали интерьера, в том числе скошенный подлокотник и селектор коробки передач, как у Tugella. О кросс-купе напоминают и передние кресла с развитой боковой поддержкой.

Sohu.com
Sohu.com

Что же касается нынешнего BoYue/Atlas, то он продается уже почти семь лет. За это время кроссовер пережил два рестайлинга и одну глубокую модернизацию, результатом которой стал Atlas Pro (в России эта модель позиционируется как новое поколение Атласа). С момента появления на рынке BoYue/Atlas разошелся в количестве более одного миллиона экземпляров.

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