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1 час назад

Changan будет выпускать электрокары под новыми марками Lumin и Bovyn

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Портфель китайской компании Changan пополнился двумя новыми суббрендами — первый получил название Lumin и будет заниматься выпуском недорогих сити-каров, а второй назвали Bovyn, и он создан для более состоятельных клиентов. При этом кое-что общее у Lumin и Bovyn есть: обе марки будут производить исключительно электромобили. Как сообщает портал «Китайские автомобили», Lumin уже зарегистрирован, а Bovyn еще в процессе.

Changan будет выпускать электрокары под новыми марками Lumin и Bovyn
Фото: © Китайские автомобили© Китайские автомобили

О марке Lumin известно, что это второй совместный проект Changan и китайского производителя аккумуляторов CATL после Avatr. Более того, формально права на товарный знак Lumin принадлежит именно Avatr. Пока новая марка представлена всего одной моделью под названием Corn («кукуруза») — она представляет собой субкомпктный трехдверный хетчбек, рассчитанный на четырех человек, в движение которой приводит электрическая силовая установка. Аккумулятор для электрокара разработал CATL.

Китайские автомобили

С Bovyn ситуация сложнее. В настоящее время бренд находится в процессе регистрации, который может занять до полугода. При этом логотип новой марки ранее засветился на колесных дисках большого седана Changan C385, представленного еще летом 2021 года. Новинку тогда прочили в конкуренты Tesla Model 3, то есть она относится к премиум-сегменту и оснащена по высшему разряду: заявлены продвинутая система удаленной автоматической парковки и система системой импульсного нагрева салона. Полноценный дебют C385 уже под новым названием может состояться до конца 2022 года.

Китайские автомобили

Что же касается Cnagnan в России, то компания уже весной обещала вывести на наш рынок стильный кроссовер Uni-K, который получил Одобрение типа транспортного средства еще в конце октября 2021-го. Новинка относится к классу D-SUV (длина превышает 4,86 метра) и появится в России как с передним приводом, так и с полным Nextrac от BorgWarner, причем последний имеет три режима работы: 4WD, Auto и 2WD. Uni-K предложат с безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 226 лошадиных сил в сочетании с восьмидиапазонным автоматом.

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