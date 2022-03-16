Changan будет выпускать электрокары под новыми марками Lumin и Bovyn

Портфель китайской компании Changan пополнился двумя новыми суббрендами — первый получил название Lumin и будет заниматься выпуском недорогих сити-каров, а второй назвали Bovyn, и он создан для более состоятельных клиентов. При этом кое-что общее у Lumin и Bovyn есть: обе марки будут производить исключительно электромобили. Как сообщает портал «Китайские автомобили», Lumin уже зарегистрирован, а Bovyn еще в процессе.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

О марке Lumin известно, что это второй совместный проект Changan и китайского производителя аккумуляторов CATL после Avatr. Более того, формально права на товарный знак Lumin принадлежит именно Avatr. Пока новая марка представлена всего одной моделью под названием Corn («кукуруза») — она представляет собой субкомпктный трехдверный хетчбек, рассчитанный на четырех человек, в движение которой приводит электрическая силовая установка. Аккумулятор для электрокара разработал CATL.

Китайские автомобили

С Bovyn ситуация сложнее. В настоящее время бренд находится в процессе регистрации, который может занять до полугода. При этом логотип новой марки ранее засветился на колесных дисках большого седана Changan C385, представленного еще летом 2021 года. Новинку тогда прочили в конкуренты Tesla Model 3, то есть она относится к премиум-сегменту и оснащена по высшему разряду: заявлены продвинутая система удаленной автоматической парковки и система системой импульсного нагрева салона. Полноценный дебют C385 уже под новым названием может состояться до конца 2022 года.

Китайские автомобили