BMW i7 получит кинотеатр с 31-дюймовым экраном

Компания BMW показала новые тизеры и рассказала об особенностях оснащения будущей электрической «семерки». В частности, производитель подтвердил, что дальность хода модели i7 составит 580–610 километров по циклу WLTP. Четырехдерка получит дизайн в стиле гибрида XM Concept с двухэтажной оптикой, последнюю версию медиакомплекса iDrive и развлекательную систему для задних пассажиров с дисплеем BMW Theatre Screen диагональю 31 дюйм.

Фото: © BMW © BMW

Фотографии BMW i7 в камуфляже появились ещё зимой прошлого года, когда прототипы электрокара проходили испытание холодом в шведском Арьеплоге. Теперь же раскрыт как минимум дизайн передка, а также отдельные детали интерьера. Видно, что «семерка» черпает вдохновение в гибриде XM Concept. Оптика отныне двухэтажная: на верхнем ярусе — ходовые огни с хрустальными элементами, чуть ниже — основные модули. Огромные «ноздри» подсвечены по контуру.

BMW

BMW

Так как Mercedes-Benz EQS — это лифтбек, то BMW называет i7 «первым в мире электрическим седаном класса люкс». Электрокар адресован в первую очередь инноваторам и десижн-мейкерам, а потому под завязку набит высокими технологиями.

Например, здесь есть медиакомплекс iDrive 8 с искусственным интеллектом и изогнутым экраном BMW Curved Display. Или панель BMW Interaction Bar с подсветкой и встроенными кнопками управления, а также спроектированная заново панорамная крыша Sky Lounge.

BMW

BMW

В потолке перед задними сиденьями приютился широкоформатный 31-дюймовый экран BMW Theatre Screen с интегрированной аудиосистемой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Соотношение его сторон — 32:9. Разрешение — 8K (8000×2000 пикселей). Дисплей фактически превращает автомобиль в мобильный кинотеатр и открывает доступ к различным стриминговым сервисам.