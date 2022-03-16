Как самостоятельно вытянуть застрявший в замке авто ключ: 3 быстрых способа

Нередко автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда ключ застревает в личинке замка. Ситуация может осложниться еще и тем, что сам ключ при этом сломался. Решить проблему можно одним из трех действенных способов.

Фото: Car.ru Car.ru

Вытянуть обломок ключа можно с помощью простого приспособления. Для этого из тонкой прочной проволоки мастерят длинный крючок. Кончик крюка должен быть очень маленьким – не больше 3 мм. Готовый «инструмент» нужно аккуратно протиснуть в щель между замочной стенкой и обломком ключа. Остается только зацепиться за выступ и вытянуть осколок.

Подобные действия можно организовать, применив пилку, предназначенную для лобзика. Для выполнения процедуры ее снимают с инструмента. У такой пилочки есть цепкие зубья, которыми можно поддеть осколок ключа, после чего вытянуть его. Процедура осуществляется медленно и осторожно, излишняя спешка испортит все предприятие.

Третий способ подразумевает использование суперклея, которым может стать, к примеру «Момент» и сода. Известно, что сода способствует быстрому затвердеванию клея. Химическая реакция, которая протекает в данном случае, образует соединение, его практически невозможно разрушить.

Смесь клея с содой наносится на самый кончик прямого тонкого шлица отвертки. Подбирается такой размер, который может проникнуть в замочное отверстие. Отверткой нужно дотронуться до обломка ключа, который приклеится к инструменту. Необходимо выждать некоторое время, после чего вынуть осколок.