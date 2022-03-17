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1 час назад

Tesla уволила сотрудника, выложившего видео с недостатками системы автопилота

Газета.RuГазета.Ru

Блогера и сотрудника американской технологической корпорации Tesla Джона Бернала уволили за то, что, по мнению руководства, он нарушил правила о конфликте интересов за обзор автопилота, произведенного компанией. Об этом сообщает Daily Mail.

Tesla уволила сотрудника, показавшего недостатки автопилота
Фото: Al Addict/YouTubeAl Addict/YouTube

В одном из видео на своем YouTube-канале он показал недостатки системы. Автомобиль, который он вел с помощью системы автопилота, разработанного в Tesla, врезался в припаркованный у дороги велосипед, а также перепутал рельсы с проезжей полосой, в связи с чем Берналу пришлось переключаться на ручное управление. Видео «Опасная дистанция, пешеходы, велосипеды» просмотрело более 200000 человек.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в январе, что система FSD Beta, на которую делал обзор видеоблогер, никогда не попадала в аварию, но новые кадры доказывают, что это уже не так. Бернал сказал, что перед увольнением в феврале менеджер сказал ему, что он «нарушил политику Tesla» и что его канал был связан с «конфликтом интересов».

В самой Tesla отказались комментировать инцидент.

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