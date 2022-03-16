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1 час назад

ТОП полезных примочек для автомобиля, которые пока можно не регистрировать

Car.ruCar.ru

Правила, которые касаются внесения изменений в конструкцию машину, регулярно ужесточают. Ежегодно всё больше сокращается простор для творческих замыслов ценителей тюнинга. Эксперты представили ТОП полезных элементов для машины, которые ещё пока можно не регистрировать.

Три самые полезные примочки для автомобиля, не требующие специальной регистрации
Фото: Car.ruCar.ru

Органайзер для автомобильного багажника. Он поможет поддерживать порядок в багажном отделении. Органайзер подвешивают на стенки багажного отделения либо заднюю сторону спинки кресел. Его средняя стоимость составляет 1 500 – 2 000 руб. Органайзер с зарядкой. Он устанавливается между передними сиденьями и позволяет держать водительское место в порядке. В некоторых вариантах предусматривается зарядка для нескольких современных мобильных устройств. Это обойдётся автолюбителю от 3 000 руб.

Чехол 3 в 1. Это альтернатива покупке дорогостоящих массажных кресел с системами подогрева. Такие устройства обеспечивают массаж спины, обогрев тела и защиту кресел от протираний. Чехлы «3 в 1» запитываются зачастую от прикуривателей. Имеют место экземпляры с разъемами, позволяющими подключать смартфоны. Их стоимость составляет 4 000 руб. Сигнализаторы открытых дверей. Эти лампочки-габариты разных расцветок защищают от внезапного наезда на открытую дверь велосипедистов в условиях ограниченной видимости. Их стоимость составляет 500 руб.Подушки с бамбуковым углём. Они защищают от ожогов в случае нагревания кресел на солнце. Такие подушки выпускают в различных оттенках. За один такой экземпляр придётся выложить 750 руб.

Тент-палатка. Это нехитрое устройство позволяет ночевать в транспортном средстве, обеспечивает защиту от надоедливых всевозможных насекомых. Данное защитное приспособление прикроет авто от непогоды, а также солнечных лучей. За самый скоромный экземпляр придётся выложить 5 000 – 6 000 руб.

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