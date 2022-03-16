Три самые полезные примочки для автомобиля, не требующие специальной регистрации

Правила, которые касаются внесения изменений в конструкцию машину, регулярно ужесточают. Ежегодно всё больше сокращается простор для творческих замыслов ценителей тюнинга. Эксперты представили ТОП полезных элементов для машины, которые ещё пока можно не регистрировать.

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Органайзер для автомобильного багажника. Он поможет поддерживать порядок в багажном отделении. Органайзер подвешивают на стенки багажного отделения либо заднюю сторону спинки кресел. Его средняя стоимость составляет 1 500 – 2 000 руб. Органайзер с зарядкой. Он устанавливается между передними сиденьями и позволяет держать водительское место в порядке. В некоторых вариантах предусматривается зарядка для нескольких современных мобильных устройств. Это обойдётся автолюбителю от 3 000 руб.

Чехол 3 в 1. Это альтернатива покупке дорогостоящих массажных кресел с системами подогрева. Такие устройства обеспечивают массаж спины, обогрев тела и защиту кресел от протираний. Чехлы «3 в 1» запитываются зачастую от прикуривателей. Имеют место экземпляры с разъемами, позволяющими подключать смартфоны. Их стоимость составляет 4 000 руб. Сигнализаторы открытых дверей. Эти лампочки-габариты разных расцветок защищают от внезапного наезда на открытую дверь велосипедистов в условиях ограниченной видимости. Их стоимость составляет 500 руб.Подушки с бамбуковым углём. Они защищают от ожогов в случае нагревания кресел на солнце. Такие подушки выпускают в различных оттенках. За один такой экземпляр придётся выложить 750 руб.