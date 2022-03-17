«Не согласен»: как правильно заполнить протокол ГИБДД

Иногда бывают случаи, что водителю нужно в протоколе, составляемом сотрудником ГАИ, написать фразу «не согласен». Эксперты решили разобраться, как это следует сделать правильно в юридическом плане.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

В случае выявления нарушений, сотрудники ГИБДД обязаны составить протокол, чтобы передать его в органы суда. Однако в силу различных обстоятельств, может случиться так, что работник полиции оказался неправ, либо так считает водитель, которого пытаются сделать нарушителем.

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Владелец авто в этом случае должен в протоколе, составляемом полицейским, указать факт того, что он не соглашается с текстом, изложенным представителем правопорядка. При этом многим интересно, как с юридической стороны максимально правильно составить подобную запись.

Если сотрудник ГАИ не произвёл разъяснения законных прав автомобилиста по причине возбуждения административного дела, в протоколе следует обозначить, что во время оформления протокола небыли разъяснены законные права. В документе делается четыре подписи. Последняя подтверждает получение копии составленного протокола. Если представитель правопорядка её не вручил автомобилисту, об этом нужно указать в документе. В этом случае не ставится четвёртая подпись. Нужно знать порядок производимых процессуальных действий. Вначале делают копию протокола. Потом её вручают водителю. Уже после этого работник ГИБДД должен заполнить образец для судебной комиссии. Основной частью документа, заполняемого полицейским, является его фабула. Речь идёт о подробном и доходчивом изложении фактов правонарушения сотрудником ГАИ в письменном виде.