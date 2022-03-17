На каком расстоянии дорожные камеры фиксируют нарушения?

Камеры видеофиксации осуществляют контроль над соблюдением правил дорожного движения, сокращая число ДТП. Но как далеко «видит» камера участников дорожного движения? Такой вопрос интересует многих автомобилистов.

Фото: Игорь Зарембо, РИА «Новости» Игорь Зарембо, РИА «Новости»

С каждым годом камер на дорогах появляется все больше и больше. Россия входит в число стран-лидеров по числу видео устройств на городских магистралях. Согласно статистике, использование видеокамер дает хороший профилактический эффект, несмотря на то, что многие автомобилисты относятся к ним довольно скептически.

Характеристики дорожных камер различны, они зависят от модели и года выпуска. Современные устройства способны распознать нарушение на значительном от себя расстоянии.

К наиболее эффективным видеосистемам относят «Стрелку». Камера создавалась на основе военных технологий. Дальность видения составляет 50 метров. Для дорожной видеокамеры этого параметра вполне достаточно. Устройство способно распознать автомобили, двигающиеся со скоростью от 5 до 180 км/ч.

Другая видеосистема называется «Кордон», здесь камера фиксирует нарушения на расстоянии 150 метров.

На российских дорогах работает еще одна очень популярная камера видеофиксации – «Арена». Это переносное устройство, которое устанавливают в укрытии, чтобы снаружи прибор заметен не был. Оборудование отличается дальностью «схватывания» нарушения, камера «видит» машины на расстоянии 300 метров, фиксируя их со 130 метров от себя. Устройство способно распознать транспортное средство, двигающееся со скоростью от 20 до 250 км/ч, с погрешностью 2 км/ч.