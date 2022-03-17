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2 часа назад

В России не осталось автомобилей Renault дешевле 1 миллиона рублей

Motor.ruMotor.ru

Все машины Renault с начала марта подорожали на 34-41 процент, в результате чего в России не осталось автомобилей французской марки дешевле 1 миллиона рублей. Так, две самые доступные модели, седан Logan и хэтчбек Sandero, прибавили по 331 000 рублей и 356 000 рублей соответственно, в результате чего их начальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) увеличилась до 1 124 000 и 1 258 000 рублей соответственно.

В России не осталось Renault дешевле 1 миллиона рублей
Фото: © Renault© Renault

Цены поднимали в два этапа: первое повышение было зафиксировано 13 марта, а второе — всего несколько дней спустя, 17 марта. По данным портала «Цена-Авто», Logan подорожал на 35,6-41,7 процента, Sandero — на 39,5 процента, РРЦ Logan Stepway увеличилась на 346–406 тысяч рублей, или 34,8–36,5 процента, а Sandero Stepway — на 371–431 тысячу рублей, или 35,6–37,7 процента.

Корректировка ценников затронула и популярные кроссоверы Renault. В наибольшей степени подорожала Arkana: она получила прибавку более полумиллиона рублей (507–719 тысяч рублей, или 36,1–37,5 процента). Duster теперь стоит на 443–604 тысяч рублей, или на 35,9–38,4 процента больше, чем в феврале, а стоимость Kaptur увеличилась на 462–637 тысяч рублей, или 36,2–37,7 процента. РРЦ модели Arkana теперь варьируется от 1 874 000 до 2 652 000 рублей, Duster можно купить за 1 618 000–2 229 000 рублей, а Kaptur — за 1 724 000–2 359 000 рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь-февраль 2022 года дилеры Renault реализовали в России 18 320 новых автомобилей, что на два процента меньше, чем за два первых месяца 2021-го. Всю модельную линейку марки производят в России — Logan и Sandero (а также их Stepway-версии) собирают на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти, а кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur выпускают на заводе «Рено Россия» в Москве. Обе площадки с конца февраля и по настоящее время простаивают из-за нехватки комплектующих.

Renault,Автоваз,
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