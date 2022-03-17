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1 час назад

Почему у автомобиля возникает повышенный расход топлива: пять частых причин

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Рост цен на топливо заставляет водителей экономить. Но важно следить и за состоянием автомобиля. Есть несколько распространенных причин, которые могут привести к повышенному расходу бензина.

Почему возникает повышенный расход топлива: пять частых причин
Фото: ПрофильПрофиль

Давление в колесах

Самая частая причина – неправильное давление в колесах. Этот показатель в идеале должен соответствовать рекомендациям компании-производителя. Если давление слишком низкое, расход топлива неизбежно увеличивается.

Свечи зажигания

Их плохое состояние – вторая по частоте причина повышенного расхода топлива у автомобиля. Так что важно вовремя менять свечи. Вместе с ними нужно проверить катушку зажигания и высоковольтные провода, советует Car.ru.

Фильтры

За их состоянием тоже следует постоянно следить. Загрязнения воздушного или топливного фильтров нередко становятся причиной увеличения расхода бензина. А проблемы с топливным фильтром приводят еще и к падению давления и неравномерному потреблению топлива.

Датчик расхода воздуха

Когда он выходит из строя, формируется обогащенная топливо-воздушная смесь. Решением станет своевременная замена датчика.

Поршневая группа

Износ всей поршневой группы в автомобиле – еще одна возможная причина повышенного расхода топлива. Чаще всего подобный дефект возникает у моторов, прослуживших длительный срок.

Увеличение расхода топлива – довольно частая проблема, которая, как правило, встречается у автомобилей с пробегом. Однако иногда она возникает и у новых машин. Автоэксперты считают, что причиной перерасхода топлива может стать выход из строя одного из датчиков.

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