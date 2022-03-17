Компания Audi представила электрический универсал A6 Avant e-tron. Пока это концепт. Но в будущем электрокар вполне может стать серийным. Внешне пятидверка повторяет прошлогодний лифтбек A6 e-tron, и технически обе машины широко унифицированы. Универсал поддерживает зарядку мощностью 270 киловатт, а с полной батареей проезжает до 700 километров. Товарный Audi A6 e-tron обещают показать в 2023 году.

Фото: © Audi © Audi

Грядущий Audi A6 e-tron станет первой моделью на новой модульной платформе Premium Platform Electric (PPE). Электрическая «тележка» разработана Audi в сотрудничестве с Porsche и предназначена для целого спектра моделей классов B, C и D. Архитектура поддерживает 800-вольтовую электросистему, зарядку постоянным током мощностью 270 киловатт и обеспечивает дальность хода до 700 километров в цикле WLTP. Машины на PPE могут иметь задний или полный привод.

Audi

Электрический универсал близок по размерам к топливному A6 Avant, только заметно шире. Диаметр колес — 22 дюйма. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd равен 0,24 против 0,22 у лифтбека A6 e-tron и 0,27 у обычного A6 Avant с базовым двухлитровым двигателем. Дизайн в Audi называют «монолитным»: мол, при взгляде с боку кузовные панели выглядят как единая деталь.

Audi

Audi

Audi

Матричные фары концепта могут «рисовать» подсказки на дороге, совсем как у «Мерседеса», а также проецировать картинки на стены, причем вплоть до простеньких видеоигр. Фонари сделаны на органических светодиодах, объединены в полосу и функционируют они как один дисплей. Для них можно задать бесконечное число статических и динамических вариантов светового рисунка. Роль индикаторов поворота отведена интегрированным по углам кузова LED-проекторам.

Универсал Audi A6 Avant e-tron оснащен двумя электромоторами с суммарной отдачей 476 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Тяговая батарея емкостью 100 киловатт-часов поддерживает быструю зарядку, то есть десять минут дадут дополнительные 300 километров пробега, а наполнение с 5 до 80 процентов займет всего 25 минут. Разгон до ста у машины длится менее четырех секунд, но будут версии и менее динамичные. Подвеска — пневматическая с электронноуправлемыми амортизаторами.