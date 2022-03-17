WD-40 vs автомобиль: пять «вредных» советов

WD-40 - полезное средство, которое есть в гараже у многих автомобилистов. Однако не все могут правильно его применять. Эксперты назвали распространенные ошибки владельцев автомобилей.

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Для очистки клемм. WD-40 - высокоэффективная проникающая смазка, которая способна разъединять элементы, почти превратившиеся в одно целое. Поэтому использовать смазку рекомендуется только по назначению. Категорически запрещено чистить клеммы АКБ при помощи WD-40.

При работе с двигателем и тормозами. Нельзя заливать WD-40 в тормозную систему или мотор. В обеих системах есть тонкие и хрупкие уплотнители, которые могут быть разрушены после обработки составом. В лучшем случае такие эксперименты заканчиваются дорогостоящим ремонтом, в худшем - аварией.

Для чистки уплотнителей. Резиновая смазка WD-40 придает блеск резиновым деталям. После обработки такие детали выглядят как новые. На самом деле смазка данного типа оказывает негативное влияние на большинство видов резины - пересушивает, образует трещины и приводит к утрате эффективности.

Для чистки ЛКП. Проникающая смазка WD-40 действительно может хорошо очищать комплектующие транспортного средства, но не все. Для определенных видов состав представляет настоящую опасность. Некоторые автомобилисты используют смазку WD-40 для того, чтобы убрать с кузова ЛКП размазанных мух или гудрон. Смазка в 100% случаев справиться даже с такими видами загрязнения. Однако вместе с мухами и гудроном придется попрощаться с верхним слоем ЛКП. На поверхности останутся непривлекательные пятна. В результате придется тратить крупную сумму на повторную покраску.