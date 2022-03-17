Mitsubishi возрождает спортивный суббренд Ralliart в Японии

Осенью 2021 года принадлежащий Mitsubishi суббренд Ralliart перезапустили в Таиланде, а теперь пришла очередь родной для марки Японии. С 17 марта на внутреннем рынке страны стали доступны фирменные спортивные аксессуары Ralliart для четырех моделей — Outlander, Eclipse Cross, RVR и Delica D:5. В каталоге можно найти спойлеры, наклейки, красные брызговики и другие декоративные элементы в том же цвете, причем их можно купить по отдельности либо пакетом.

Фото: © Mitsubishi © Mitsubishi

Согласно прайс-листу на официальном сайте Mitsubishi, стоимость комплекта аксессуаров для Outlander составляет 177 870 иен (около 157 000 рублей), декоративные и аэродинамические элементы на Eclipse Cross обойдутся в 176 946 иен (156 000 рублей), на RVR (также известен как ASX) — в 101 706 иен (90 000 рублей), а на Delica D:5 — в 132 880 иен (118 000 рублей). При этом деталей, улучшающих динамические или ездовые характеристики автомобилей, в каталоге Ralliart нет.

Mitsubishi

О том, что Mitsubishi намерена возродить бренд Ralliart, стало известно еще в 2021 году. Ralliart был спортивным подразделением марки вплоть до 2010 года, занимался разработкой и подготовкой гоночных автомобилей компании, а также выпускал тюнинг-аксессуары. Однако затем фирму закрыли из-за финансовых сложностей японского автопроизводителя.