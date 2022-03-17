Ferrari 296 GTB приспособили для гонок

Компания Ferrari показала эскизы купе 296 GT3. Берлинетта заменит собой «самые успешные гоночные машины» в истории итальянской марки — 488 GT3 и 488 GT3 Evo. Собирать двухдверки будут на заводах Oreca di Signes. Известно, что 296 GT3 получил новый аэродинамический обвес и шестицилиндровый двигатель без гибридной надстройки.

Купе 488 GT3 и 488 GT3 Evo — самые успешные гоночные модели в истории Ferrari. За ними числятся 107 чемпионских титулов и 429 побед в 770 гонках. На этом наследии и будет базироваться 296 GT3, но пока машину можно увидеть только на эскизах. Судя по ним, берлинетта получит новый аэродинамический обвес, в том числе увеличенный сплиттер, «решетки» в передних крылья для стравливания давления в арках, а также массивное антикрыло на пилонах.

Ferrari

На 296 GT3 будет стоять шестицилиндровый ДВС, однако действующий технический регламент соревнований лишит его электрической надстройки. Мощность, как обычно бывает с гоночными машинами, не сообщается.

На 488 GT3 Evo наддувный V8 3.9 развивает больше 550 сил. При этом дорожный 296 GTB приводит в движения битурбодвигатель V6 3.0, дополненный электромотором MGU-K. Их суммарная отдача — 830 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.