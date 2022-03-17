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1 час назад

Берлинетта 296 GT3 придет на смену 488 GT3 и 488 GT3 Evo

Motor.ruMotor.ru

Компания Ferrari показала эскизы купе 296 GT3. Берлинетта заменит собой «самые успешные гоночные машины» в истории итальянской марки — 488 GT3 и 488 GT3 Evo. Собирать двухдверки будут на заводах Oreca di Signes. Известно, что 296 GT3 получил новый аэродинамический обвес и шестицилиндровый двигатель без гибридной надстройки.

Ferrari 296 GTB приспособили для гонок
Фото: Motor.ruMotor.ru

Купе 488 GT3 и 488 GT3 Evo — самые успешные гоночные модели в истории Ferrari. За ними числятся 107 чемпионских титулов и 429 побед в 770 гонках. На этом наследии и будет базироваться 296 GT3, но пока машину можно увидеть только на эскизах. Судя по ним, берлинетта получит новый аэродинамический обвес, в том числе увеличенный сплиттер, «решетки» в передних крылья для стравливания давления в арках, а также массивное антикрыло на пилонах.

Ferrari

На 296 GT3 будет стоять шестицилиндровый ДВС, однако действующий технический регламент соревнований лишит его электрической надстройки. Мощность, как обычно бывает с гоночными машинами, не сообщается.

На 488 GT3 Evo наддувный V8 3.9 развивает больше 550 сил. При этом дорожный 296 GTB приводит в движения битурбодвигатель V6 3.0, дополненный электромотором MGU-K. Их суммарная отдача — 830 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.

296 GTB — первый автомобиль итальянской марки с двигателем V6 и допуском на обычные дороги. До этого «шестёрки» Ferrari были прерогативой лишь формульных болидов, спортпрототипов и машин, выпускавшихся под маркой Dino. Берлинетта разгоняется до первой «сотни» за 2,9 секунды, а её максимальная скорость составляет больше 330 километров в час.

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