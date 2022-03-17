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1 час назад

Топ-5 "мужских" автомобилей из Китая на российском рынке

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Многие европейские автопроизводители прекратили поставлять свои модели в Россию, поэтому в автосалонах страны в перспективе может исчезнуть целый ряд привычных моделей самых разных сегментов. Какие альтернативы им может предложить китайский автопром, активно осваивающий российский рынок, выяснили автоэксперты.

Топ-5 "мужских" автомобилей из Китая на российском рынке
Фото: ПрофильПрофиль

В качестве критерия рейтинга аналитики взяли долю владельцев мужского пола по каждой модели автомобиля. Чем выше этот показатель, тем более "мужской" можно считать ту или иную машину.

Возглавил список внедорожник Haval H9 (на заглавном фото). Доля мужчин, владеющих этой моделью в России, составила 82,6%, пишет агентство "Автостат" со ссылкой на результаты опросов, которые проводились в 2018–2020 годах.

Changan CS75

На второй строчке – кроссовер Changan CS75 с результатом 78,2%.

Тройку лидеров замыкает Geely Atlas (75,9%).

Geely Atlas

Замыкают топ-5 Chery Tiggo 8 c показателем 74,7%

Chery Tiggo 8

и Haval F7 (73,6%).

Haval F7

На владельцев женского пола у этих автомобилей приходится не более четверти от общего количества обладателей, обращает внимание портал Tarantas news.

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