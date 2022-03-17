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2 часа назад

Компания Chery представила в России кроссовер Exeed LX и объявила цены

Южный автомобильЮжный автомобиль

Китайская премиальная марка Exeed, входящая в состав Chery, представила в России кроссовер LX. Также были объявлены цены на новинку. У российских дилеров автомобиль будет представлен в двух комплектациях — Luxury и Prestige. За первую версию с учетом представленных скидок и выгод придется отдать минимум 2 939 900 рублей, за вторую — 3 239 900 рублей. Однако к моменту, как автомобили поступят к дилерам, цены могут быть выше.

Chery объявила рублевые цены на кроссовер Exeed LX
Фото: CheryChery

Под капотом Exeed LX установлен двигатель рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил. Такой же мотор устанавливается на Chery Tiggo 7 Pro. В паре с силовым агрегатом работает вариатор. Привод только передний. Расход топлива на 100 километров пути в смешанном цикле составляет 8 литров, по трассе — 6,8 литров, в городе — 10,2 литра.

В салоне в единую панель объединены экраны приборов и мультимедийного комплекса. Каждый из экранов имеет диагональ 12,3 дюйма.

Уже в базовой комплектации Exeed LX получил кожаный салон, дистанционный запуск двигателя, обогревы лобового стекла, форсунок, руля, наружных зеркал и всех сидений. В качестве опций доступны панорамная крыша с люком, камера кругового обзора и беспроводная зарядка для мобильных устройств.

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