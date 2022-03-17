Обновленный Ford Explorer для Китая покажут в апреле

Совместное предприятие Changan-Ford опубликовало первые фотографии обновленного Ford Explorer для китайского рынка. Внедорожник заметно преобразился, причем не только снаружи, хотя всё это было известно из шпионских снимков, попавших в Сеть месяц назад. Самое заметное отличие от дорестайлинговой модели — соединённые светящейся полосой фары. Эта модификация обновленного вседорожника Ford Explorer предназначается для китайского рынка.
В Китае «шестой» Ford Explorer появился в 2020 году. Модель встала на конвейер завода Changan-Ford в Ханчжоу, причем внешне она слегка отличается от глобального внедорожника. С рестайлингом Explorer получит новую решетку радиатора, бамперы, фары и фонари, а также обзаведется новой мультимедийной системой, похожей на ту, что используют на кроссовере Ford Evos.
Главное отличие обновленного «Эксплорера» — соединённые светящейся полосой фары. «Клыки» в переднем бампере и заходящие на дверь багажника фонари засветились ещё на шпионских снимках. Официальных фотографий интерьера нет, но уже известно, что в салоне внедорожника появится новый широкоформатный центральный дисплей, плюс поменяется архитектура передней панели.
Ожидается, что Explorer продолжат оснащать «турбочетверкой» 2.3 EcoBoost мощностью 276 лошадиных сил и 425 Нм крутящего момента, совмещенной с девятидиапазонным автоматом. Премьера рестайлингового кроссовера состоится на Пекинском автосалоне в апреле, там же покажут специальную версию дореформенной модели. Возможно, какое-то время Ford будет продавать обе машины параллельно.
Ну а в России легковые «Форды» не продают с 2019 года. Три года назад закрылся и моторный завод во Всеволжске, за который «Соллерс Форд» позднее заплатила 1,14 миллиарда рублей. До начала марта этого года осуществлялась сборка коммерческих Transit, но с третьего числа предприятие в Набережных Челнах тоже простаивает. Причины — сложная геополитическая обстановка и проблемы с логистикой.