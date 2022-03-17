Корейский блогер показал несколько "кладбищ" прокатных BMW

Десятки заброшенных гибридных хэтчбеков BMW i3 расположились в нескольких местах южнокорейского острова Чеджу. Еще недавно они были в строю: ими владела компания, сдававшая автомобили в аренду.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Кладбища" заброшенных автомобилей показал автор YouTube-канала Untouchable. И изнутри, и снаружи большинство машин выглядят очень даже прилично, хотя есть и убитые экземпляры после ДТП. Впрочем, простой под палящим солнцем без движения явно не идет на пользу даже тем машинам, которые изначально были в неплохом состоянии.

Ранее портал Korean Times сообщал об одном таком участке посреди леса на острове Чеджу, где были припаркованы около 70 машин. С виду состояние большинства из них было неплохим, разве что у некоторых автомобилей были спущены шины. Тогда журналисты выяснили, что компания-собственник обанкротилась в 2020 году. Машины были конфискованы и спрятаны в укромном месте рядом с лесополосой.

Известно, что эта фирма владела около 200 гибридных BMW i3: автомобили сдавались в аренду. Возможно, свою негативную роль сыграло то, что ремонт и обслуживание было слишком дорогим по сравнению с обычными бензиновыми авто. В один момент у собственника просто кончились деньги на ежемесячные платежи по кредиту и ремонт.