Как припарковать автомобиль без парктроника

Парковка авто считается одним из самых сложных действий, касающихся управления автотранспортом. Этим манёвром каждый автомобилист должен владеть мастерски, чтобы сохранить в целостности своё авто, жизнь и бюджет.

Фото: Пресс-служба Администратора Московского парковочного пространства Пресс-служба Администратора Московского парковочного пространства

Благодаря современным технологиям эта задача значительно упрощается. Однако данные устройства могут ломаться. Эксперты рассказали, как просто припарковать машину впритык не используя парктроник. В этом случае помогут постоянные тренировки. Для новичков лучшим местом для этого будут специальные площадки. При этом нужно постепенно переходить от простых действий к сложным. Автомобилист постепенно будет привыкать к габаритам авто и начнёт чувствовать машину и её размеры.

При парковке очень мешает страх совершения ошибки. В этом случае не следует бояться нарабатывать драгоценный опыт вождения, иначе нельзя научиться правильной парковке. Многие водители пренебрегают оценкой габаритов машины. На начальном уровне не следует лениться выйти и посмотреть, как авто разместилось после проведённых манёвров. Эффективно получать навыки параллельной парковки водитель может, когда расстояние между авто после окончания всех манипуляций будет не более полуметра. Парковаться нужно задним ходом. Перед этим следует остановится параллельно припаркованному автотранспорту. Задний ход производится не спеша, выворачивая руль вправо, пока продолжение левого автомобильного борта вашего авто не пройдёт точку передней правой области машины, стоящей сзади.