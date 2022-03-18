Россия заняла 11-е место в рейтинге стран с самым дешёвым бензином

Стоимость бензина - один из вопросов, которыми задаются не только граждане России. Эксперты составили рейтинг стран, в которых реализуется самое дешевое топливо.

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В рейтинге специалисты портала Global Petrol Prices рассматривали 170 государств. Оценивалась стоимость бензина. По результатам Россия заняла 11 место. Для определения решили взять среднюю стоимость АИ-95. По данным исследователей, на территории России она составляет 51,89 рубля. Строкой выше расположен Туркменистан, где бензин стоит 51.55 рубля.

В тройке стран с самым дешевым топливом оказалась Венесуэла, где литр АИ-95 составляет 3.01 рубля. В Ливии стоимость достигает 3.9 рубля за литр, а в Иране - 6.18 рубля. На четвертом месте расположили Сирию, где приобрести литр топлива АИ-95 можно за 38 рублей.

На территории Белоруссии бензин оценивается в 79.04 рубля, на Украине - 145,44 рубля. В США приобрести литр бензина АИ-95 можно за 149,14 рубля. Эксперты также рассмотрели страны, где топливо реализуется дороже всего. В рейтинг вошли Гонконг, Монако и Нидерланды, где прайс установлен на уровне 346.61, 298.18 и 292.78 рубля соответственно.

Но если составлять рейтинг доступности топлива на рынке, он будет выглядеть иначе. К примеру, чтобы заправить 40-литровый бак, американцу приходится потратить 0.9% дохода. Если рассматривать аналогичную заправку в России, она обойдется местному гражданину в 2% от личного дохода. В результате страна опускается на 17 строчку рейтинга.