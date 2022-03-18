Автоэксперт посоветовал заранее сделать одну покупку

«В выигрыше окажутся люди, которые купили шины вчера или неделю назад или которые купят их, скажем, завтра, потому что послезавтра будет дороже. То есть если человек понимает, что ему осенью придется покупать новый комплект зимних шин, то лучше это сделать сейчас, на исходе зимнего сезона, когда цены не такие пока еще высокие, потому что осенью явно будет намного дороже», — пояснил автоэксперт.