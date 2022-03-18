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4 часа назад

Audi задумалась о премиальном пикапе размером с Toyota Hilux

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Британское издание Autocar со ссылкой на главу Audi Маркуса Дюсманна сообщает, что автопроизводитель изучает перспективы выпуска премиального пикапа размером с Ford Ranger и Toyota Hilux, который мог бы составить конкуренцию их топовым версиям. Дюсманн добавил, что в скором времени Audi сможет дать более точный ответ на вопрос о появлении пикапа, и журналисты расценили его слова как намек на возможную презентацию концепт-кара с таким кузовом.

Audi задумалась о премиальном пикапе размером с Toyota Hilux
Фото: behance.net / Raleigh Hairebehance.net / Raleigh Haire

По одной из версий, за основу будущего пикапа Audi может взять прототип AI:Trail quattro 2019 года, который позиционируется как «электромобиль будущего для экстремальных путешествий». В конструкции электрического внедорожника применялись сталь, алюминий и углеволокно, а в движение его приводила четырехмоторная силовая установка — по одному электромотору на каждом колесе.

По другой версии, пикап Audi может разделить платформу с новым Volkswagen Amarok, который, в свою очередь, базируется на архитектуре Ford Ranger. Существует и третье предположение — пикап Audi пополнит линейку электрокаров марки с приставкой e-tron.

Опыт создания премиального пикапа был и у другой немецкой марки, Mercedes-Benz: модель X-Class, построенная на агрегатах Nissan Navara, провалилась на рынке и была снята с производства спустя несколько лет после запуска. Преемника она так и не получила.

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