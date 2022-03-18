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2 часа назад

Спрос на электросамокаты в России вырос на 235%

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

В России спрос на электрические самокаты вырос на 235%, а на механические — на 198%. Об этом сообщили в компании Wildberries по результатам аналитики за период с 13 февраля по 13 марта, пишет ТАСС.

Спрос на электросамокаты в России вырос на 235%
Фото: Роман Пименов/ТАССРоман Пименов/ТАСС

Спрос на велосипеды по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 657%, продажи детских трехколесных велосипедов увеличились на 309%. Жители РФ заказали на 72% больше скейтбордов и на 184% больше роликов.

«В 2022 году россияне отдают предпочтения горным и трюковым BMX велосипедам стоимостью около 13 тыс. — 15 тыс. руб., хотя в прошлом они чаще выбирали городские модели. Среди самокатов покупатели также выбирают трюковые модели и тратят на них в среднем 7 тыс. — 8 тыс. руб.», — говорится в публикации.

Также увеличилось число заказов сопутствующих товаров: защитных наколенников (+163%), налокотников (+209%), шлемов (+253%), ремкомплектов (+299%), смазки (+580%), велоинструментов (+187%), велосипедных звонков (+299%), грипс-ручек для руля велосипеда (+364%) и велокомпьютеров (+478%).

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