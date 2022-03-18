Готов к дебюту: объявлены характеристики внедорожника Haval Dargo

Компания Haval сертифицировала в России новую модель Dargo — одобрение типа транспортного средства появилось в базе Росстандарта. ОТТС дает автопроизводителю право собирать и реализовывать автомобиль на территории страны. Dargo будут выпускать на заводе «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области. Согласно документу, внедорожник предложат в модификациях с передним и полным приводом и с безальтернативным двухлитровым двигателем мощностью 192 лошадиные силы.

Фото: © Haval © Haval

В Китае Dargo (там модель продается под названием Dagou, или Big Dog — «большая собака») комплектуется тем же двухлитровым мотором GW4N20, но там он выдает 245 сил и сочетается с девятидиапазонной роботизированной коробкой передач. Нам же досталась менее мощная версия этого агрегата, пару которой составляет семиступенчатый «робот». При этом россиянам дадут выбрать между передним и полным приводом.

Из ОТТС следует, что у Dargo будет полностью независимая подвеска — спереди типа McPherson, а сзади — многорычажка. Упоминаются 18- и 19-дюймовые диски, регулировка рулевой колонки в двух направлениях, подогрев руля, подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида, климат-контроль и задние датчики парковки.

Haval

В начале февраля сообщалось, что Haval планировал продавать Dargo не только на россисйком, но и на украинском рынке. Тогда же был рассекречен прайс-лист в гривнах: в зависимости от комплектации модель должна была стоить 960 596-1 008 098 гривен (по нынешнему курсу это 3,3-3,5 миллиона рублей). Таким образом, он примерно на четверть дороже Jolion с полным приводом и топовой комплектации.