Очевидный выбор: три плюса и три минуса Chevrolet Lacetti

Редко в наши дни можно встретить полноценный автомобиль на ходу и не за миллион. Lacetti из этой породы и, несмотря на преклонный возраст и 200 тыс. км на одометре, по-прежнему заслуживает внимания. В сегодняшнем обзоре разберем плюсы и недостатки «Шевроле Лачетти» и расскажем, почему к нему стоит присмотреться на вторичке.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Плюсы «Шевроле Лачетти»

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Разнообразие кузовов

как мейнстримовый седан;

как молодежный хэтч (с принципиально иным дизайном, кстати!);

как практичный семейный универсал (400 – 1410 литров багажника). В «нулевые» производители еще экспериментировали и давали выбор покупателям. Так было и у Chevrolet. «Лачетти» был доступен:

В наши дни такое разнообразие в принципе невозможно, потому что индустрией рулят бухгалтеры, и на рынок идет только то, что гарантированно продастся большим тиражом (седан), а что гарантированно не продастся, то на рынок не идет. Поэтому у нас не осталось универсалов, например, а в случае с рынком секонд-хенд на них еще можно рассчитывать.

Чуть меньше разнообразия у Lacetti в плане двигателей. Номинально в гамме есть 1,4-литровый атмосферник в 94 силы, но встречается сравнительно редко. Чаще выбор сводится к 1,6-литровому атмосфернику в 109 сил или 1,8-литровому в 122 силы. В паре с каждым из них может работать АКПП. Правда, плохонький, на четыре ступени. То есть медлительный в переключениях и прожорливый.

Дешевое содержание

прокладка клапанной крышки – от 380 до 1 000 рублей за новый неоригинал;

ШРУС правый – от 1 200 до 2 700 (за оригинал!);

рычаги подвески – 3 500 – 9 000 рублей. Содержать «Шевроле Лачетти» недорого. Просто факты:

Ну и так далее в том же духе.

Регулярное ТО или какая-то внеплановая активность с Lacetti не должны стать чем-то излишне напряжным. Популярность модели и ее распространенность по всей стране гарантируют быстрый поиск запчастей и расходников из наличия – без муторного ожидания откуда-нибудь из Иркутска.

Баланс и золотая середина

Что тогда на рынке новых, что сейчас на рынке б/у были машины быстрее и комфортнее, просторнее и вместимее, тише и богаче оснащенные, чем Lacetti. Но что тогда, что сейчас «Шевроле» брал оптимальным сочетанием всех основных потребительских качеств. Да, небогато отделан, но просторен. Да, валить не валит, но даже обгонять умеет. Конечно, шумноват, зато в салоне в меру просторно.

А с оглядкой на цену (что тогда, что сейчас) на многие недостатки глаза можно подзакрыть: за живые Chevrolet Lacetti сегодня просят меньше полумиллиона, то есть вообще не деньги, за что его ругать вообще?!

Недостатки «Шевроле Лачетти»

Убогий салон

Даже по меркам «нулевых» и с оглядкой на невысокий класс автомобиля Lacetti очень беден. Пластмасса гулкая и твердая, шкалы приборов простенькие, тряпочка на сиденьях и дверях дешевая и до наших дней дошла, скорее всего, или блестящая от вышоркивания, или с лохмотьями.

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Сюда же отнесем перчаточный ящик без какой-либо отделки – только голый пластик, об который будет гулко и звонко биться все содержимое. И багажник такой же: много голого металла и пластмассы, минимум хоть какого-нибудь шумогасящего ворса.

Откровенно говоря, на фоне «Шевроле Лачетти» многие сегодняшние автомобили начального уровня выглядят куда богаче и наряднее.

Длинная и богатая на события история

Последний новый Lacetti был продан на стыке 2012-2013 годов, то есть машине уже физически восемь-девять лет, а остальным экземплярам и того больше – по 15-17 лет. А когда имеешь дело с авто возрастом 10+, крутишь русскую рулетку. Владельцев за этот период наберется от трех до бесконечности, и каждый оставлял в машине частичку своей души.

К сожалению.

Поэтому при проверке в первую очередь смотрите на историю владения машиной и расхождения пробега – он у Chevrolet мотался легко и ненавязчиво. Корректировку пробега и другие проблемы «Шевроле Лачетти» показывает сервис avtocod.ru. Вбиваете VIN или госномер машины на сайте агрегатора и через пару минут получаете отчет по машине.

Перед подписанием ДКП также рекомендуем проверить собственника Chevrolet Lacetti через сервис проверки владельца авто. Этот сервис покажет, есть ли у продавца долги и проблемы с законом, действителен ли его паспорт, числится ли он в розыске и др.

Если проверки покажут серьезные проблемы у продавца или автомобиля, проходите мимо.

Родовые болячки

Глобально все детские болячки «Шевроле Лачетти», которые могли вылезти, давно вылезли. И текущее состояние всех Lacetti – прямое следствие и отражение актуального обслуживания. Но есть родовые травмы, которые с Lacetti были и остаются всю дорогу.

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Например, странная электрика: лампочки ближнего света в Chevrolet тех лет вообще недолговечны, и менять их приходится в разы чаще, чем у одноклассников.

Побольше внимания стоит уделять водяному насосу и катушкам зажигания, которые долговечностью тоже не отличаются, и следить за сальниками распредвалов и прокладками клапанной крышки. Последние – вообще расходник, который требуется менять нередко до двух раз в год, чему сигнал – течи масла.

Почему «Шевроле Лачетти» все же стоит купить

АвтоКод

Несмотря на слабые места, возраст и бедное оснащение, Chevrolet Lacetti все равно остается привлекательным по ездовым свойствам и удобству обслуживания вариантом. Во времена, когда каждая копейка на счету и в любой момент может стать последней, это едва ли не самый очевидный выбор на вторичке.

Автор: Владимир Андрианов

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.