Aurus уточнил сроки запуска производства внедорожника Komendant

Aurus не отказывается от планов по запуску своей второй модели — внедорожника Komendant. В разговоре с ТАСС представитель российской марки заявил, что подготовка завода в Елабуге к серийному производству автомобиля идет согласно утвержденному графику, сборка будет запущена в конце 2022 года. «Точная дата и место премьеры Aurus Komendant будут оглашены позднее», — добавили в компании. В настоящее время завод работает в штатном режиме, «операционная деятельность ведется в необходимом объеме».

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В январе в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Aurus Komendant. Согласно документу, российский внедорожник — один из самых крупных (5,38 метра в длину) и тяжелых (снаряженная масса составляет 3235 килограммов — на полтонны тяжелее Rolls-Royce Cullinan) премиальных автомобилей среди существующих.

Для модели заявлена пневматическая подвеска, в то время как у других автомобилей из линейки Aurus она пружинная. Упоминаются также подрулевые лепестки и автоматизированная система помощи водителю (ADAS). Что касается гибридной силовой установки, то она та же, что и у седана Senat: 4,4-литровый 598-сильный мотор V8, который сочетается с девятидиапазонным автоматом КАТЕ и системой полного привода.

Партия из 150 автомобилей, на которую оформлен сертификат, будут исключительно четырехместными. В ОТТС указано, что Коменданты из опытной партии могут собираться и силами НАМИ, и на заводе в Елабужском районе Республики Татарстан.