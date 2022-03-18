Шесть ошибок при подготовке автомобиля к теплому сезону

Подошла к концу зима ­- непростой период для эксплуатации автомобиля. Но, несмотря на потепление, простой смены резины с зимней на летнюю для адаптации к весенним дорожным условиям недостаточно. Об основных ошибках автолюбителей при подготовке автомобиля к теплому сезону "РГ" рассказали эксперты сервисов СберАвто и СберУслуги.

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Ошибка №1. Не смотреть под капот

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В зимний период автомобиль подвергается активному воздействию перепадов температур, повышенной влажности, абразива из песка, солей и реагентов и т. д. В первую очередь под удар попадают подвеска, кузов, днище, колесные диски, тормозная система, рулевое управление, но при оценке состояния автомобиля эксперты рекомендуют обратить внимание на исправность работы внутренних систем транспортного средства. Стоит проверить запас аккумулятора, при необходимости зарядив его, а также изучить клеммы на предмет окисления. Если появилась ржавчина, нужно удалить ее максимально мягким способом.

Важно проконтролировать уровень рабочих жидкостей - как минимум тормозной (которую лучше менять несколько раз в год, в том числе после зимы, так как она активно поглощает и накапливает влагу), охлаждающей, а также уровень моторного масла (особенно если используется сезонное масло, которое с приходом весны нужно заменить). В том числе стоит провести ревизию щеток стеклоочистителя: из-за активной эксплуатации снежной зимой резинки на них могли потерять свои очищающие свойства. Если это случилось, лучше всего будет провести замену расходников.

Ошибка №2. Поздняя замена шин

До сих пор многие российские автолюбители, несмотря на предостережения ГИБДД и специалистов, меняют шины позже необходимого или вовсе ездят летом на зимней резине. Но состав зимних покрышек не предусмотрен для эксплуатации при плюсовых температурах: автомобиль с зимними шинами в теплую погоду гораздо хуже управляется, а сами покрышки изнашиваются быстрее. Эксперты рекомендуют ориентироваться на прогноз погоды и планировать смену шин на период, когда среднесуточная температура поднимется выше отметки +5С°, а ночью не будет падать ниже нуля.

Ошибка №3. Несвоевременная мойка автомобиля

Многие автомобилисты затягивают с мойкой машины после зимнего сезона, так как не видят в ней необходимости. Зимой из-за сугробов, снежной каши и реагентов страдает в первую очередь кузов автомобиля. В тщательной мойке нуждаются кузов, днище, надколесные дуги и диски автомобиля.

На чистой машине станут хорошо заметны царапины и другие дефекты лакокрасочного покрытия, которые можно будет сразу устранить, обратившись к профессионалам: например, удалить вкрапления мелких сторонних частиц, отполировать проблемные места, а также при желании обработать кузов специальными составами, которые защитят его от мелких повреждений на некоторое время. Отдельного внимания заслуживает очистка колесных дисков, которые за зиму подвергаются деформации и коррозии, а также мытье стекол, для которого потребуются специальные средства глубокой очистки.

Ошибка №4. Уход только за "внешним обликом" авто

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Зимой от реагентов страдает и салон автомобиля - особенно коврики и пол, которые с наступлением весны важно очистить. Хорошей идеей будет пропылесосить сиденья и проветрить салон в течение нескольких часов. А еще стоит потратить время на разбор багажника: лопата и крупные щетки до наступления следующей зимы могут подождать в гараже, а вот на их место стоит положить, например, бутылку воды, которую можно будет использовать для ухода за авто в теплое время года.

Ошибка №5 Отказ от проверки работы кондиционера

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Весной многие забывают про качество работы кондиционера. Летом автолюбители используют кондиционер практически каждый день, поэтому важно убедиться в бесперебойности работы климатической системы. Прочистите систему кондиционирования, замените фильтры и обязательно проверьте уровень хладагента: его недостаточный уровень чаще всего становится причиной неисправности.

Ошибка №6. Снижение внимания на дороге

Несмотря на стремительное улучшение погоды, весной она все равно остается довольно изменчивой - и при оттепели места на дорогах, в которых скапливается вода, порой становятся скользкими и опасными.

Автоинструкторы напоминают, что даже при потеплении не стоит забывать про сохранение дистанции до впереди едущего авто, и наращивать и сбавлять скорость плавно, без резких движений педалями и рулем, ведь все еще остается актуальным риск заносов. До наступления стабильно теплой погоды следует быть осторожнее на подъемах и спусках: их лучше проезжать с постоянной скоростью на пониженной передаче.