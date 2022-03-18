Maserati раскрыла внешность нового GranTurismo

Компания Maserati опубликовала новую порцию фотографий купе GranTurismo второго поколения, причем на них первенец электрической линейки Folgore (в переводе с итальянского — «молния») предстал практически без камуфляжа. Рыночный дебют спорткара запланирован на 2023 год, а к 2025-му версии «на батарейках» будут у всех моделей итальянской марки. Следующее же десятилетие окажется переломным, ведь в него Maserati шагнет уже без ДВС.

Фото: © Maserati © Maserati

Надо отдать должное итальянцам — новый GranTurismo на сто процентов узнаваем, и на первый взгляд смену поколения можно принять за глубокий рестайлинг. Фары и фонари новые, однако пропорции и силуэт сохранены практически в первозданном виде. На фотографиях показана электрическая версия, но это не значит, что у «второго» GranTurismo не будет модификаций с двигателями внутреннего сгорания. Скорее всего, такие машины получат битурбомотор V6 3.0 (630 л.с., 730 Нм) с предкамерной системой зажигания от среднемоторного MC20.

Электрическому GranTurismo, с которого начнется формирование линейки Folgore, меж тем прочат 800-вольтовую батарею, три электромотора совокупной отдачей около 1200 лошадиных сил и разгон до «сотни» менее чем за три секунды. Максимальная скорость купе будет больше 300 километров в час. Для сравнения: самый мощный GranTurismo первого поколения оснащался мотором V8 4.7 (460 л.с, 520 Нм), разменивал «сотню» за 4,7 секунды, в его «максималка» составляла 301 километр в час.