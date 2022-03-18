В Иране выпустили свой электрический Smart за 10,5 тыс. долларов

Компания из Ирана KSJ Motors представила новый проект. Электрокар, получивший название Oxygen, оценивается в 10 500 долларов.

Фото: Car.ru Car.ru

Производитель KSJ Motors планирует запустить серийную сборку нового электрокара Oxygen уже в мае этого года. Это суперкомпактный 2-дверный автомобиль, который имеет сходство в оформлении с Smart ForTwo. Кроме того, эксперты отмечают, что у автомобилей почти одинаковая длина кузова - 250 см. Иранский электрокар получил более традиционный интерьер, в котором задействованы белый и ярко-синий оттенки.

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В салоне Oxygen предусматривается два посадочных места. За движение отвечает электрический силовой агрегат, производительность которого составляет 20 л.с. Известно, что на полном заряде этот автомобиль способен проезжать до 220 км. Производитель будет использовать 80% комплектующих, которые выпускаются на территории страны. Остальные 20% будут закупаться за рубежом.

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Как сообщают представители компании, сборка будет проводиться на производственной площадке в городе Шираз. За первые 9 месяцев планируется выпустить 1000 электрокаров. Уже в марте 2024 года можно будет выйти на полную производственную мощность, которая составляет 10 000 единиц.

Несмотря на то, что официальная сборка еще на начата, производитель построил планы по экспорту продукции. Во время презентации автомобиля особое внимание проекту уделял посол Сенегала - эта страна заинтересована в таком транспорте.