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5 часов назад

Продолжения не будет: 6 автомобилей, не дождавшихся смены поколения

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Большинство коммерчески успешных автомобилей переживает не одно поколение: изменяется внешний вид, интерьер, оснащение. Но это относится не ко всякой модели. Специалисты назвали шесть интересных машин, которые своей смены поколения так и не дождались.

Без продолжения: 6 автомобилей, не доживших до смены поколения
Фото: Kevin.borgis / Wikimedia CommonsKevin.borgis / Wikimedia Commons

Alfa Romeo MiTo

Название автомобиля, дебютировавшего в 2008 году, является производной от Milano и Torino. К сожалению, ни яркая внешность, ни 170-сильная версия не помогли "итальянцу" получить новое поколение. За 11 лет производства было собрано немногим более 293 тыс. экземпляров.

Fiat Barchetta

Появление "Баркетты" (в переводе с итальянского – маленькая лодка) стало ответом Fiat на выход в 1989 году Mazda MX-5, с которой началась мода на доступные родстеры, пишет Motor1. Но впечатляющий дизайн не смог компенсировать многочисленные просчеты производителей.

Mini Paceman

Paceman задумывался как доступный вариант для тех, кому надоело копить на Range Rover Evoque. Но клиенты Mini юмор не оценили и продолжили покупать более доступный и практичный Countryman. В итоге тираж модели составил всего 50 тыс. экземпляров к 2016 году. Тогда же его и сняли с производства.

Renault Wind

Mini Paceman

Этот родстер стал причиной многочисленных вопросов к производителям, среди которых главный "Как этот продукт попал на конвейер?" С 2010 по 2013 год дилерам удалось реализовать лишь 14370 автомобилей.

Smart Roadster

Выпускавшийся с 2003 по 2005 год Smart Roadster – обладатель вполне привлекательной внешности. Несмотря на достойный спрос, осенью 2005 года автомобиль попал под сокращение издержек концерна DaimlerChrysler. К тому моменту удалось продать 43091 экземпляр.

Volkswagen Phaeton

Флагманский седан, выпускавшийся с 2002 по 2016 год, мог бы попасть в подборку "конвейерных долгожителей". Но надежд маркетологов он не оправдал. Тираж составил 84235 автомобилей.

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