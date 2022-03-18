Дорожные камеры научились фиксировать 59 видов нарушений

— Штраф выписывает не собственно сама камера, камера — это только инструмент фото- и видеофиксации. Материалы по фото- и видеофиксации рассматривает сотрудник, который должен принимать решение, было нарушение или не было нарушения в данном конкретном случае. К глубокому сожалению, сотрудников слишком мало, и они естественно не могут качественно и адекватно работать со всем огромным потоком фото- и видеоматериалов, поэтому случаются многочисленные ошибки. Да, и поэтому нам нужно, во-первых, совершенствовать на уровне программных комплексов отсев всех ошибочных материалов, здесь должны использоваться нейросети, о которых говорят производители камер. Должны использоваться именно на отсев. То есть камера заранее обучена, что если в месте ее установки возникла вот такая ситуация, то не нужно эти фото- и видеоматериалы передавать дальше.