Дорожные камеры научились фиксировать 59 видов нарушений

Издание Autonews.ru опубликовало полный список нарушений, которые можно зафиксировать при помощи камеры. Помимо привычного превышения скорости туда входят проезд под кирпич, непристегнутый ремень, разговор по телефону, езда между полос на мотоцикле, нарушение правил остановки, езда с выключенными фарами и многое другое.
Ни одна камера не фиксирует все нарушения сразу, некоторые камеры, к примеру, вообще не отслеживают скорость транспорта. Они могут быть настроены только на нарушение правил парковки или фиксацию езды по велодорожкам, объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
— Фиксируются только те нарушения, которые необходимо контролировать в данном конкретном месте, установка каждой камеры согласовывается. Камера устанавливается не просто там, где кому-то хочется, а там, где есть реальная проблема, есть смертность, аварийность и так далее.
— Бывает, что выписываются штрафы в нестандартных ситуациях, когда, например, приходится объезжать ДТП или сломанное авто через сплошную, потому что по-другому никак. Как с этим быть?
— Штраф выписывает не собственно сама камера, камера — это только инструмент фото- и видеофиксации. Материалы по фото- и видеофиксации рассматривает сотрудник, который должен принимать решение, было нарушение или не было нарушения в данном конкретном случае. К глубокому сожалению, сотрудников слишком мало, и они естественно не могут качественно и адекватно работать со всем огромным потоком фото- и видеоматериалов, поэтому случаются многочисленные ошибки. Да, и поэтому нам нужно, во-первых, совершенствовать на уровне программных комплексов отсев всех ошибочных материалов, здесь должны использоваться нейросети, о которых говорят производители камер. Должны использоваться именно на отсев. То есть камера заранее обучена, что если в месте ее установки возникла вот такая ситуация, то не нужно эти фото- и видеоматериалы передавать дальше.
Эксперты говорят, что элементы контроля нужно вводить только для тех нарушений, которые можно реально отследить. К примеру, ремень безопасности может по цвету сливаться с одеждой, и установить нарушение практически невозможно. На практике такие штрафы зачастую отказываются отменять.