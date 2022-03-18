В феврале авторынок ЕС показал спад на 6,7%

Авторынок ЕС, согласно данным ACEA, продолжил снижение в феврале 2022 года. Продажи сократились на 6,7% в отчетный период и составили 719 465 ед. (против 771 349 ед. в феврале 2021 года), что стало самым низким показателем за месяц.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

Снижение показателей реализации в феврале было связано, главным образом, с проблемами в поставках автокомпонентов.

За период первых двух месяцев 2022 года в ЕС объем продаж новых автомобилей составил 1 401 960 ед. Это на 6,4% меньше результата за тот же период 2021 года — 1 497 760 ед.

Германия, крупнейший авторынок Европы, в указанный период показал прирост на 3,2%. Объем проданных машин вырос в годовом сравнении с 194 349 до 200 512 ед. Во Франции в феврале автомобильные продажи упали на 13% с 132 637 до 115 383 авто. В Италии снижение оказалось значительнее, в годовом сравнении показатели упали на 22,6% с 143 161 до 110 869 ед. В Испании, наоборот, объем реализации увеличился на 6,6% с 58 777 до 62 103 ед. авто.

Такие же разнонаправленные тенденции на авторынке ЕС отмечаются и по итогам продаж за первые два месяца этого года. Если продажи в Германии показывают прирост на уровне 5,5% (до 384 624 ед.), то во Франции регистрируется спад на 15,7% (до 218 282 шт.), а в Италии — на 21% (до 218 716 машин). Рынок Испании показывает по итогам января-февраля прирост на 4,2% (до 104 480 ед.).

Напомним, что в феврале текущего года рынок легковых автомобилей в России упал, по данным «Автостат Инфо», на 10,5%. Продажи снизились с 109 898 до 98 308 ед. Спад объемов реализации