Mercedes-Benz и китайский BYD готовят роскошный минивэн

Марка Denza, основанная концерном Daimler и китайской корпорацией BYD, анонсировала новую модель — это будет роскошный 5,2-метровый минивэн с тремя рядами сидений, рассчитанный на семь человек. Для новинки заявлены две силовые установки на выбор, гибридная и полностью электрическая. Стартовая цена составит примерно 450 тысяч юаней (7,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). Основным рынком для минивэна станет Китай.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Как сообщает Autohome.com.cn, модель могут представить уже в следующем месяце на автосалоне в Пекине, который откроется 21 апреля. Китайские журналисты обращают внимание на то, что минивэн выдержан в новом фирменном стиле Denza, характерная особенность которого — строгие прямые линии, огромная радиаторная решетка с массивной хромированной окантовкой и светящаяся линия, соединяющая задние фонари. На крыше можно заметить небольшой спойлер.

Подробностей о модели пока мало. Известно, что у нее посадочная формула 2+2+3 (на втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла, а на третьем — трехместный седан).

Гибридный минивэн будет оснащаться установкой DM-i собственный разработки BYD. В ее состав входят наддувный бензиновый ДВС объемом 1,5 литра, который может работать в том числе в качестве генератора, и пара электромоторов, установленных по одному на каждой из осей.

Об электрической версии информации нет, за исключением того, что на одной зарядке такой автомобиль сможет проезжать до 1000 километров.

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