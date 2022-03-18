Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+14° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
3 часа назад

Mercedes-Benz и китайский BYD готовят роскошный минивэн

Motor.ruMotor.ru

Марка Denza, основанная концерном Daimler и китайской корпорацией BYD, анонсировала новую модель — это будет роскошный 5,2-метровый минивэн с тремя рядами сидений, рассчитанный на семь человек. Для новинки заявлены две силовые установки на выбор, гибридная и полностью электрическая. Стартовая цена составит примерно 450 тысяч юаней (7,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). Основным рынком для минивэна станет Китай.

Mercedes-Benz и китайский BYD готовят роскошный минивэн
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Как сообщает Autohome.com.cn, модель могут представить уже в следующем месяце на автосалоне в Пекине, который откроется 21 апреля. Китайские журналисты обращают внимание на то, что минивэн выдержан в новом фирменном стиле Denza, характерная особенность которого — строгие прямые линии, огромная радиаторная решетка с массивной хромированной окантовкой и светящаяся линия, соединяющая задние фонари. На крыше можно заметить небольшой спойлер.

Подробностей о модели пока мало. Известно, что у нее посадочная формула 2+2+3 (на втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла, а на третьем — трехместный седан).

Гибридный минивэн будет оснащаться установкой DM-i собственный разработки BYD. В ее состав входят наддувный бензиновый ДВС объемом 1,5 литра, который может работать в том числе в качестве генератора, и пара электромоторов, установленных по одному на каждой из осей.

Об электрической версии информации нет, за исключением того, что на одной зарядке такой автомобиль сможет проезжать до 1000 километров.

Autohome.com.cn
Autohome.com.cn

Mercedes-Benz и BYD сотрудничают с 2012 года: изначально у компаний было по 50 процентов в совместном предприятии, однако в конце 2021 немецкая марка решила сократить свое участие в проекте до 10 процентов. Под общей маркой Denza в Китае с 2020 года продается кроссовер X с 587-сильной гибридной установкой.

Бортжурнал,BYD,Daimler,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители