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2 часа назад

Ржавеющие автомобили, которые не выдерживают российских погодных условий

Car.ruCar.ru

Даже самая современная оцинковка кузова не гарантирует полной защиты авто от коррозийных процессов. Некоторые машины изначально являются ненадежными, особенно, если это бюджетная версия. Рассмотрим 5 быстро ржавеющих машин.

Какие автомобили не приспособлены к российской погоде?
Фото: Car.ruCar.ru

УАЗ «Патриот», выпущенный до 2018 года, не отличается надежной защитой металла. Уже через три-четыре зимы начинают заявлять о себе первые ржавые пятна. Инженеры активно работают над решением этой сложной проблемы, внедряя современные технологии, используя новые ЛКП. Ощутимые результаты в данном направлении есть, но после покупки авто все же лучше обработать антикоррозийным покрытием.

Car.ru

Renault Sandero, Daster и Logan для русской зимы подготовлены плохо. Проблемной зоной является швы, за ними требуется особый контроль. Первые проблемы со ржавчиной появляются через две-четыре зимы. Эксперты советуют не ездить на этих авто по пересеченной местности.

ScodaYeti подвержен отрицательному действию реагентов и дорожной грязи. Первые очаги коррозии появляются на четвертый год эксплуатации.

Car.ru

Суровые русские зимы являются настоящим испытанием для иностранных автомобилей. Плохо они действуют и на Mazda 6. На третий год эксплуатации начинают страдать швы, пороги и крылья.

Модели Mercedes-Benz класса C, E, S начинают энергично ржаветь уже через три зимы.

На скорость образования ржавчины оказывают влияние многие факторы: высокая влажность воздуха, суровый климат, использование реагентов для обработки дорожного покрытия. Хорошо противостоят влаге детали, изготовленные из пластика или алюминия. Устойчивы к коррозийным процессам модели AUDI, поскольку в них много алюминия.

Не стоит рассчитывать на заводскую антикоррозийную обработку, лучше сделать это после покупки самостоятельно с использованием специальных составов. Эксперты рекомендуют периодически счищать грязь, дорожную соль. Важно вовремя обнаруживать сколы и царапины.

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