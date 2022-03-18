Какие автомобили не приспособлены к российской погоде?

Даже самая современная оцинковка кузова не гарантирует полной защиты авто от коррозийных процессов. Некоторые машины изначально являются ненадежными, особенно, если это бюджетная версия. Рассмотрим 5 быстро ржавеющих машин.

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УАЗ «Патриот», выпущенный до 2018 года, не отличается надежной защитой металла. Уже через три-четыре зимы начинают заявлять о себе первые ржавые пятна. Инженеры активно работают над решением этой сложной проблемы, внедряя современные технологии, используя новые ЛКП. Ощутимые результаты в данном направлении есть, но после покупки авто все же лучше обработать антикоррозийным покрытием.

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Renault Sandero, Daster и Logan для русской зимы подготовлены плохо. Проблемной зоной является швы, за ними требуется особый контроль. Первые проблемы со ржавчиной появляются через две-четыре зимы. Эксперты советуют не ездить на этих авто по пересеченной местности.

ScodaYeti подвержен отрицательному действию реагентов и дорожной грязи. Первые очаги коррозии появляются на четвертый год эксплуатации.

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Суровые русские зимы являются настоящим испытанием для иностранных автомобилей. Плохо они действуют и на Mazda 6. На третий год эксплуатации начинают страдать швы, пороги и крылья.

Модели Mercedes-Benz класса C, E, S начинают энергично ржаветь уже через три зимы.

На скорость образования ржавчины оказывают влияние многие факторы: высокая влажность воздуха, суровый климат, использование реагентов для обработки дорожного покрытия. Хорошо противостоят влаге детали, изготовленные из пластика или алюминия. Устойчивы к коррозийным процессам модели AUDI, поскольку в них много алюминия.