BMW X3 и X4 получили спецверсию Frozen Edition

Кроссоверы BMW X3 M40i и X4 M40i получили специальное исполнение Frozen Edition. Тираж спецверсии ограничен 17 экземплярами для вседорожника и 20 для «купе», все они предназначены для Австралии. Рекомендованные розничные цены — 142 900 и 152 900 австралийских долларов (11 и 11,8 миллиона рублей). Отличтть X3 и X4 Frozen Edition от обычных можно по окрасу кузова из каталога BMW Individual, глянцевому черному декору, деталям из углепластика и иначе оформленному салону.

Фото: © BMW © BMW

Разумеется, спецверсия Frozen Edition предложена для рестайлинговых BMW X3 и X4, дебютировавших летом прошлого года. Машины с шильдиком M40i оснащены бензиновой «битурбошестеркой» 3.0 (387 л.с., 500 Нм), восьмидиапазонным автоматом и полным приводом xDrive, а до 100 километров в час разгоняются за 4,2 секунды. Оба кроссовера идут в матовом сером колере BMW Individual Frozen Deep Grey, с глянцевой черной решеткой радиатора M Shadow Line и тормозами M Sport с красными суппортами.

BMW

BMW

Корпуса боковых зеркал и спойлер на двери багажника у X4 M40i Frozen Edition сделаны из углепластика. В салоне — сиденья с обивкой кожей Vernasca (не самый дорогой вариант у BMW) и обернутая в кожзам Sensatec с красной прострочкой передняя панель. Вставки на передней панели и дверях — из карбона, но их можно заказать и для обычных кроссоверов, причем без доплаты. В стандартное оснащение входят лазерные фары, медиакомплекс BMW Live Cockpit Plus с навигацией и трехзонный климат-контроль.