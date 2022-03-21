Когда нет BMW: Топ Китайских кроссоверов в России

Когда нет BMW. Топ Китайских кроссоверов в РоссииУже в этом году составлен список фаворитов среди кроссоверов из Поднебесной. Рекорды бьет Haval Jolion Не так давно многие автопроизводители решили уйти с Российского рынка. Для многих автолюбителей это печальная новость, в то же время стоит обратить внимание на те бренды, что остались, и продолжают завоевывать авторитет.За первые два месяца текущего года Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России из КНР. Производственные линии по выпуску паркетника налажены в Туле. За январь и февраль от дилеров уехали 2 766 новых Хавал Джолиан.