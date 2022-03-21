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3 часа назад

Когда нет BMW. Топ Китайских кроссоверов в России

Inc-NewsInc-Newsиещё 1

Когда нет BMW. Топ Китайских кроссоверов в РоссииУже в этом году составлен список фаворитов среди кроссоверов из Поднебесной. Рекорды бьет Haval Jolion Не так давно многие автопроизводители решили уйти с Российского рынка. Для многих автолюбителей это печальная новость, в то же время стоит обратить внимание на те бренды, что остались, и продолжают завоевывать авторитет.За первые два месяца текущего года Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России из КНР. Производственные линии по выпуску паркетника налажены в Туле. За январь и февраль от дилеров уехали 2 766 новых Хавал Джолиан.

Когда нет BMW: Топ Китайских кроссоверов в России
Фото: Inc-NewsInc-News

Вторую строчку рейтинга занимает Chery Tiggo 7, который за аналогичный период времени предпочли 2 292 клиента. Бронзовым призером оказался Chery Tiggo 4. Четвертая позиция досталась Chery Tiggo 8 с 1 704 реализованными экземплярами. Последним в топ-5 просочился Haval F7 с 1 609 проданными кроссами.

Также в списке есть Geely Coolray, Haval F7x и Geely Tugella.

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