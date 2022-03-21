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4 часа назад

Почему не стоит лить воду из-под крана в бачок стеклоомывателя автомобиля

Car.ruCar.ru

Передвигаться без омывающей жидкости на автомобиле в некоторых случаях может быть опасно. Но не всегда нужный состав бывает в доступности. Можно ли залить в бачок воду из-под крана?

Почему не стоит лить воду из-под крана в бачок стеклоомывателя
Фото: Car.ruCar.ru

Из-за отсутствия омывающей жидкости, многие автомобилисты начинают искать альтернативные варианты. Самый распространенный - вода из-под крана. Эксперты отмечают, что таких экспериментов с транспортными средствами лучше не проводить, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Обычная вода может нанести серьезный вред технике.

Еще одна причина, по которой владельцы транспортных средств прибегают к подобным опытам - желание сэкономить на обслуживании автомобиля. Главный недостаток воды из-под крана - повышенная жесткость. Такая особенность может вывести из строя многие комплектующие в машине. Сперва это будет электрический насос, который установлен в бачке. Данный элемент изначально не рассчитан на работу с обычной водой.

Омывающая жидкость создается не только для того, чтобы мыть стекло без разводов. Она представляет собой смазочный материал, который должен контактировать с комплектующими в системе стеклоомывателя. Обычная вода такими свойствами не обладает.

При использовании обычной воды на стенках бачка будет появляться осадок. Это своеобразная накипь, от которой не так просто избавиться в дальнейшем. Если использовать воду постоянно, осадка станет много. Он может стать причиной закупоривания трубок, насоса и распылителей. Не стоит забывать и про то, что обычная вода не совсем подходит для очистки стекол в автомобиле.

Если нет возможности постоянно приобретать омывающую жидкость, можно купить концентрат, который разводится с водой. В таком случае можно сократить ущерб, который получает система.

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