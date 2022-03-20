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6 часов назад

Рынок грузовых машин и автобусов в феврале 2022 года

"Автостат Инфо""Автостат Инфо"

«Автостат Инфо» и «АСМ-холдинг» публикуют результаты продаж в феврале и в январь-февраль 2022 года на рынке грузовых машин и автобусов (без учета продаж силовым и дипломатическим структурам в РФ).

Рынок грузовых машин и автобусов в феврале 2022 года
Фото: ТАССТАСС

Результаты продаж:

• Грузовые автомобили (кроме категории N1): февраль 2022 года - 8 342 ед. (36,9%), январь-февраль 2022 года - 14 636 ед. (33,2%), включая специальные и специализированные автомобили.

• Автобусы (кроме категории М2): февраль 2022 года - 1481 ед. (98,8%), январь-февраль 2022 года - 2 543 ед. (49,6%).

Комментирует Александр Ковригин, заместитель генерального директора «АСМ холдинг»:

«Объем продаж грузовых автомобилей в феврале увеличился на 36,9%, за январь-февраль рынок вырос на 33,2%. Мы также зафиксировали солидный прирост продаж автобусов в феврале 2022 года. Он составил 98,8%, а за два месяца показатели реализации увеличились на 49,6%. Правительство сейчас вырабатывает меры поддержки бизнеса в условиях зарубежных санкций, введенных в отношении России. От этих мер, направленных на улучшение экономической ситуации в стране и в автомобильной отрасли, напрямую будут зависеть итоги продаж в следующих месяцах текущего года».

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