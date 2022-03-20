Рынок грузовых машин и автобусов в феврале 2022 года

«Объем продаж грузовых автомобилей в феврале увеличился на 36,9%, за январь-февраль рынок вырос на 33,2%. Мы также зафиксировали солидный прирост продаж автобусов в феврале 2022 года. Он составил 98,8%, а за два месяца показатели реализации увеличились на 49,6%. Правительство сейчас вырабатывает меры поддержки бизнеса в условиях зарубежных санкций, введенных в отношении России. От этих мер, направленных на улучшение экономической ситуации в стране и в автомобильной отрасли, напрямую будут зависеть итоги продаж в следующих месяцах текущего года».