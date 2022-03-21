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3 часа назад

Renault маскирует новый суперкроссовер под кузовом старого Duster

Motor.ruMotor.ru

Фирма Renault маскирует новый суперкроссовер Alpine GT X-Over под кузовом старого Duster. Фотошпионы подловили прототип на замёрзшем озере в Швеции, и сомнений, что речь идёт о GT X-Over нет, ведь мул сопровождали Nissan Ariya и Alpine A110. Ожидается, что GT X-Over разделит с Nissan Ariya платформу CMF-EV, причём для новинки Alpine будет выбрана мощнейшая силовая установка. Дебют французского кроссовера состоится в 2025 году.

Renault маскирует новый суперкроссовер под кузовом старого Duster
Фото: ТАССТАСС

По шпионским снимкам можно предположить, что Alpine GT X-Over окажется заметно крупнее «Дастера», ведь для мула кузов «бюджетника» пришлось удлинить. Поскольку под маркой Alpine планируют выпускать «драйверские» модели и «заряженные» версии обычных Renault, характеристики GT X-Over должны впечатлить.

В линейке Alpine будут и другие модели помимо кроссовера GT X-Over. Топливный спорткар A110 будет заменён на электрическое купе, разработанное совместно с Lotus, а затем гамму пополнит электрический хот-хэтч. Журналисты считают, что речь идёт о спортверсии возрождённого Renault 5.

Впрочем, в ближайшие два года новинок у Alpine не будет — кроссовер GT X-Over покажут только в 2025-м, а спорткар Lotus-Alpine дебютирует в 2026 году. До этого времени Alpine будет развивать свою «формульную» программу и продвигать обновлённые купе A110.

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