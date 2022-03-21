Какие полисы будут доступны автовладельцам?

Вслед за ОСАГО дорожает и каско. Страховщики поднимают цены, некоторые на 50%. Причины в подорожании автомобилей и дефиците запчастей.

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Тариф каско, в отличие от ОСАГО, привязан не к рискам аварийности конкретного водителя, а к стоимости автомобиля и его техническому состоянию. Оба этих фактора после введения санкций и ухода концернов с российского рынка привели к резкому подорожанию каско. По данным агентства «Автостат», с начала года основные марки, от Lada Vesta и Kia Rio до Hyundai Solaris и Toyota Camry, прибавили от 20% до 50% в стоимости. Когда автомобиль становится дороже в 1,5 раза, соответственно, надо повышать и страховую выплату. Параллельно назревает серьезный дефицит запчастей, а значит, скоро можно ожидать всплеска активности угонщиков. Депутаты Заксобрания Петербурга уже выступили с предложением считать угон тяжким преступлением.

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Оформление каско, как известно, дело добровольное, однако в нынешних условиях многие владельцы авто захотят перестраховаться, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

«Новое автокредитование практически схлопнулось по понятным причинам. Кредит сейчас непосилен для подавляющего большинства людей. Поэтому, разумеется, драйвером автострахования сейчас является исключительно интерес владельца к тому, чтобы уменьшить свои риски. В нынешних условиях иметь полис автокаско более целесообразно, чем раньше. Сейчас совершенно точно пойдут угоны для добычи запчастей, вырастет и частота ДТП, просто от того, что все немного на взводе. Первый фактор увеличения цены каско — увеличение стоимости автомобиля, к которому привязан расчет страховой премии. Второй факт — это увеличение стоимости запчастей, то есть увеличение стоимости ремонта. Как сейчас страховые компании ведут себя в целом, узнаем только через несколько месяцев, когда появятся первые статистические данные. Но ситуация на рынке меняется очень динамично».

Как отмечают эксперты, ситуация на рынке сейчас такая, что выплаты по каско, который оформляли еще в начале февраля, уже не будут соотноситься с новой стоимостью автомобиля. Поэтому страховые компании сейчас предлагают разные варианты. В «АльфаСтраховании» и «Ренессанс страховании» можно доплатить по старому полису, чтобы выплата потом была адекватной. Где-то можно выбрать бюджетные каско с частичным покрытием рисков. Конечно, бюджетность условная. К примеру, на Hyundai Solaris стоимостью почти 2 млн рублей полный каско будет стоить около 150 тысяч рублей, частичный — только угон и гибель — уже 30 тысяч рублей. А на премиальный Mercedes-Benz E-Class за 8 млн рублей полный каско стоит, в зависимости от страховщика, около полумиллиона рублей, частичный полис — около 80 тысяч рублей.

Рынок уже не первый раз переживает подобные кризисы, напоминает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Цыганов:

«Страховой суммы, которая была сформирована до февраля этого года, — на восстановление машины при тотальном ущербе или при угоне — скорее всего, не хватит. При этом, наверное, будет затягиваться срок ремонта, потому что какие-то запчасти есть, какие-то придется подождать, какие-то запчасти можно найти на разборках. Очевидно, что нужно укрупнять полис, доплачивать, и для этого нужно согласие страховщика и страхователя. Национальные системы страхования России существовали и в период большой инфляции, и варианты страхования автотранспорта и иных рисков находились и в то время. Найдутся и сейчас. Кто-то будет страховаться с желанием несколько сэкономить на страховой премии, с франшизами, неполное страхования и так далее. Может быть, какая-то часть отказов от договора страхования именно добровольного».