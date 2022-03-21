Внедорожники для пешеходов оказались опаснее легковушек

Внедорожники, пикапы, кроссоверы и минивэны представляют большую опасность для пешеходов в сравнении с легковыми автомобилями. К такому выводу пришли специалисты из Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) по результатам проведенного исследования.

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По мнению авторов работы, усиливающееся распространение крупных автомобилей является одним из факторов увеличения смертности в ДТП с пешеходами. С 2009 года, когда был зафиксирован минимум, до 2020 года этот показатель повысился на 59 процентов.

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- Связь между этими типами транспортных средств и некоторыми распространенными авариями с участием пешеходов указывает на то, что увеличение количества внедорожников на дорогах изменяет картину ДТП, - заявила вице-президент IIHS по исследованиям Джессика Чиккино.

Полученные исследователями данные показали, что на перекрестке при повороте налево вероятность аварии с гибелью пешехода выше в два раза для внедорожников, в три раза для минивэнов, в четыре раза для пикапов. При повороте направо возможность наезда на переходящего дорогу человека на 89 процентов выше для пикапов и на 63 процента выше для внедорожников.

Вероятность смертельного исхода ДТП с пешеходом, перебегавшим дорогу в неположенном месте, на 51 процент выше при наезде внедорожника по сравнению с легковушкой. А вероятность гибели пешехода, переходящего дорогу, выше на 25 процентов.

Исследователи допускают, что повышенная вероятность наезда крупного автомобиля на пешехода связана с особенностями конструкции, а именно размером, формой и расположением кузовных стоек, обрамляющих лобовое стекло.

- Предыдущие исследования показали, что передние стойки корпуса могут создавать слепые зоны, из-за которых водителям трудно видеть пешеходов. Эти слепые зоны увеличиваются по мере расширения размера стоек. Нам потребуются дополнительные исследования, чтобы понять роль видимости в этих авариях, - рассказал старший инженер по транспорту IIHS Вен Ху.