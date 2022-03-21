Справочники цен на запчасти по ОСАГО срочно корректируют

С 19 марта 2022 года в России действуют новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, и следующее обновление цен должно было произойти только через три месяца. Однако Российский союз автостраховщиков (РСА) заявляет, что указанная в свежих справочниках стоимость не учитывает резкое подорожание запчастей, которое произошло в конце февраля-начале марта, так что документ требует срочной корректировки.

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Справочники в нынешней редакции, которые начали действовать в середине марта, были сформированы на основании данных о ценах на запчасти по состоянию на декабрь 2021 года – январь 2022-го, и поэтому средняя стоимость деталей в них осталась прежней. В РСА отмечают, что «это гарантирует сохранение цены полисов ОСАГО примерно на том же уровне, на котором она находится последние три года».

Однако с конца февраля наблюдаются резкие скачки цен на запчасти, и в актуальных справочниках они не отображены. Так что автостраховщики досрочно приступили к корректировке документов — то есть обновленные справочники появятся раньше, чем через три месяца.

«В условиях быстро растущих цен практически на все товары, услуги и продукты, крайне важно сдерживать цены там, где это возможно, — подчеркнул исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. — ОСАГО — это социально значимый вид страхования, и страховщики заинтересованы в том, чтобы автовладельцы были максимально защищены от негативных изменений».